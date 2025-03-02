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İOKBS başvuruları ne zaman bitecek? MEB Bursluluk Sınavı son başvuru tarihi

Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Aileler ve öğrenciler, sınava ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabiliyor. Peki, İOKBS başvuruları ne zaman bitecek?

İOKBS başvuruları ne zaman bitecek? MEB Bursluluk Sınavı son başvuru tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) ilişkin başvuru süreci devam ediyor. İşte, MEB Bursluluk Sınavı başvuruları hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

İOKBS başvuruları ne zaman bitecek? MEB Bursluluk Sınavı son başvuru tarihi - 2

2025 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular, 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

İOKBS başvuruları ne zaman bitecek? MEB Bursluluk Sınavı son başvuru tarihi - 3

SINAVA DAİR AYRINTILAR

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

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