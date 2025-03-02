İOKBS başvuruları ne zaman bitecek? MEB Bursluluk Sınavı son başvuru tarihi
Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Aileler ve öğrenciler, sınava ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabiliyor. Peki, İOKBS başvuruları ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) ilişkin başvuru süreci devam ediyor. İşte, MEB Bursluluk Sınavı başvuruları hakkında bilgiler...