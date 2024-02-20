İOKBS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 Bursluluk Sınavı başvuru tarihi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 21 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin başvuru süreci başladı. Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler, sınava başvuru yapabiliyor. Peki, 2024 İOKBS başvurusu ne zaman bitecek?
2024 İOKBS oturumuna geri sayım başladı. Sınava katılacak 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak. 9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek. İşte, 2024 Bursluluk Sınavı başvuru tarihi...