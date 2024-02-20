İOKBS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 Bursluluk Sınavı başvuru tarihi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 21 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin başvuru süreci başladı. Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler, sınava başvuru yapabiliyor. Peki, 2024 İOKBS başvurusu ne zaman bitecek?

İOKBS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 Bursluluk Sınavı başvuru tarihi - 1

2024 İOKBS oturumuna geri sayım başladı. Sınava katılacak 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak. 9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek. İşte, 2024 Bursluluk Sınavı başvuru tarihi...

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İOKBS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 Bursluluk Sınavı başvuru tarihi - 2

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı.

Sınava yönelik usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre başvurular, 13 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında yapılacak.

İOKBS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 Bursluluk Sınavı başvuru tarihi - 3

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

İOKBS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 Bursluluk Sınavı başvuru tarihi - 4

2024 İOKBS OTURUM TAKVİMİ

Sınav, 21 Nisan Pazar günü 10.00'da başlayacak, sonuçları 17 Mayıs'ta Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak.

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