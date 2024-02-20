İOKBS başvurusu ne zaman bitecek? 2024 Bursluluk Sınavı başvuru tarihi

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı.



Sınava yönelik usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre başvurular, 13 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında yapılacak.