İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 İOKBS burs başvuru kılavuzu)
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu. Kılavuzda yer alan takvime göre, İOKBS başvuruları şubat ayında başlayacak.
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.