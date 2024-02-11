İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 İOKBS burs başvuru kılavuzu)

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu. Kılavuzda yer alan takvime göre, İOKBS başvuruları şubat ayında başlayacak.

İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 İOKBS burs başvuru kılavuzu) - 1

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.


EĞİTİM HABERLERİ

İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 İOKBS burs başvuru kılavuzu) - 2

İOKBS TARİHİ

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 İOKBS burs başvuru kılavuzu) - 3

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınav başvurusu 13 Şubat 2024 - 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.

İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 İOKBS burs başvuru kılavuzu) - 4

Öğrenciler “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024” ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklar.

İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 İOKBS burs başvuru kılavuzu) - 5

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüzonbirbinaltıyüz) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 İOKBS burs başvuru kılavuzu) - 6

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

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