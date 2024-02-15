İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları için son gün ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2024 başvuruları başladı. Peki, İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları için son gün ne zaman? İşte bursluluk sınavı başvuru tarihleri...

İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları için son gün ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri - 1

Millî Eğitim Bakanlığı nisan ayında gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İOKBS başvuru tarihleri ve sürecine ilişkin ayrıntılar öğrencilerle paylaşıldı.

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İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları için son gün ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri - 2

BAŞVURU TARİHLERİ

13 Şubat 2024 tarihinde başlayan sınav başvuruları 1 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.  Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet
adreslerinden yapılabilecek.

İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları için son gün ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri - 3

İOKBS 2024 TARİHİ

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 21 Nisan 2024
tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak.

İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları için son gün ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri - 4

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Şartları;

- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme
yaptırımı/cezası almamış olmak,

- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2024 mali yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüz on bir bin altı yüz) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları için son gün ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri - 5

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin;

- Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa

- Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa

- Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse

- Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır

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