İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları için son gün ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2024 başvuruları başladı. Peki, İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları için son gün ne zaman? İşte bursluluk sınavı başvuru tarihleri...
Millî Eğitim Bakanlığı nisan ayında gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İOKBS başvuru tarihleri ve sürecine ilişkin ayrıntılar öğrencilerle paylaşıldı.