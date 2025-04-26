İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Bursluluk sınavı saat kaçta bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde düzenlenecek. 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen sınav için geri sayım başladı. Bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8. sınıf, hazırlık sınıfı, lise 9,10,11’nci sınıf öğrencileri katılacak. Öğrencilere eğitim aldıkları sınıflara yönelik sorular yöneltilecek. İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere bakanlık tarafından burs desteği sağlanacak. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, MEB 2025 Bursluluk sınavı süresi…
Bursluluk sınavında öğrencilere sorumlu oldukları derslerden toplam 80 soru yöneltilecek. Adaylar, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler gibi derslerden yöneltilen soruları cevaplandıracak. Sınav süresi başlamadan adaylar cevap kağıdına işaretleme yapamayacak. Sınavda bilgi paylaşımı yapan, kopya çektiği tespit edilen veya sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak. Öğrenciler, sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesiyle birlikte sınavların yapılacağı okullarda 1 saat önceden hazır olacak. Peki 2025 Bursluluk sınavı ne zaman sona erecek? İşte, bursluluk sınavına ilişkin bilgiler…