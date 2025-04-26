İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Bursluluk sınavı saat kaçta bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde düzenlenecek. 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen sınav için geri sayım başladı. Bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8. sınıf, hazırlık sınıfı, lise 9,10,11’nci sınıf öğrencileri katılacak. Öğrencilere eğitim aldıkları sınıflara yönelik sorular yöneltilecek. İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere bakanlık tarafından burs desteği sağlanacak. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, MEB 2025 Bursluluk sınavı süresi…

İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Bursluluk sınavı saat kaçta bitecek? - 1

Bursluluk sınavında öğrencilere sorumlu oldukları derslerden toplam 80 soru yöneltilecek. Adaylar, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler gibi derslerden yöneltilen soruları cevaplandıracak. Sınav süresi başlamadan adaylar cevap kağıdına işaretleme yapamayacak. Sınavda bilgi paylaşımı yapan, kopya çektiği tespit edilen veya sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak. Öğrenciler, sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesiyle birlikte sınavların yapılacağı okullarda 1 saat önceden hazır olacak. Peki 2025 Bursluluk sınavı ne zaman sona erecek? İşte, bursluluk sınavına ilişkin bilgiler…

EĞİTİM HABERLERİ

İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Bursluluk sınavı saat kaçta bitecek? - 2

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü 81 ilde düzenlenecek. Sınav saat 10.00’da başlayacak.

İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Bursluluk sınavı saat kaçta bitecek? - 3

İOKBS SINAV SÜRESİ 2025 NE KADAR? 

İOKBS sınavı olarak da bilinen bursluluk sınavında öğrencilere 80 soruyu cevaplandırması için toplam 100 dakika süre verilecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan bursluluk sınavında lise öğrencilerine 100 soru için 120 dakika, ortaokul öğrencilerine ise 80 soru için 100 dakika sınav süresi verilmişti. Bu yıl yapılacak sınavlarda ise ortaokul ve lise öğrencileri için sınav süresi toplam 100 dakika olarak belirlendi.

Bursluluk sınavına saat 10.00’da giriş yapan öğrenciler 11.40 itibarıyla çıkış yapmaya başlayabilecek.

İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Bursluluk sınavı saat kaçta bitecek? - 4

SINIFLARA GÖRE BURSLULUK SINAVI SORU SAYILARI


5,6,7’nci sınıf öğrencilerine Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilgiler derslerinden 20 soru sorulacak.

8’nci sınıf örğencilerine ise Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulacak.

9,10,11’nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulacak.

İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Bursluluk sınavı saat kaçta bitecek? - 5

SINAV SONUÇLARI 30 MAYIS’TA ERİŞİME AÇILACAK

27 Nisan Pazar günü yapılacak bursluluk sınavının sonuçları 30 Mayıs’ta erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

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