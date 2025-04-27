İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan MEB İOKBS sınavı soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Sınava katılacak olan binlerce öğrenci sınav sonrasında ise yanıtlarını görüntüleyebilmek için İOKBS soruları ve cevaplarının yayımlanmasını bekleyecek. Peki, İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?