İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan MEB İOKBS sınavı soruları ve cevapları
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, cevapladıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenebilmek için bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarına odaklanacak. 27 Nisan tarihli bursluluk sınavı soruları Milli Eğitim Bakanlığı online sistem üzerinden paylaşılacak. Peki, İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Sınava katılacak olan binlerce öğrenci sınav sonrasında ise yanıtlarını görüntüleyebilmek için İOKBS soruları ve cevaplarının yayımlanmasını bekleyecek. Peki, İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?