İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan MEB İOKBS sınavı soruları ve cevapları

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, cevapladıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenebilmek için bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarına odaklanacak. 27 Nisan tarihli bursluluk sınavı soruları Milli Eğitim Bakanlığı online sistem üzerinden paylaşılacak. Peki, İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan MEB İOKBS sınavı soruları ve cevapları - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Sınava katılacak olan binlerce öğrenci sınav sonrasında ise yanıtlarını görüntüleyebilmek için İOKBS soruları ve cevaplarının yayımlanmasını bekleyecek. Peki, İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

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İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan MEB İOKBS sınavı soruları ve cevapları - 2

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresi üzerinden yayımlanacak.

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının sınav tarihinden itibaren 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 27 Nisan MEB İOKBS sınavı soruları ve cevapları - 3

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

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