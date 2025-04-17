İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama meb.gov.tr | Bursluluk sınav yerleri 2025 açıklandı mı?
İOKBS sınav giriş belgesi için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde düzenlenecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarasıyla birlikte adayların uyması gereken kurallar yer alacak. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin katılacağı sınava 10 günden kısa bir zaman kaldı. İOKBS sınav giriş belgesi basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Peki İOKBS sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? İşte, bursluluk sınavı sınav yerleri sorgulama ekranı…
Bursluluk sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınavların düzenleneceği okullara giriş yapamayacak. Adaylar geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. Adaylar bursluluk sınav giriş belgesini kayıtlı olduğu okul üzerinden veya e-Okul üzerinden alabilecek. İOKBS sınavında adaylar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler gibi derslerden sorular yöneltilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylara bir eğitim yılında 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki Bursluluk sınav yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav giriş belgelerinde son durum…