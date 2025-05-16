İOKBS sonuç 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İOKBS uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8'inci sınıfla beraber hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yapılıyor. 2025 bursluluk sınavı 27 Nisan'da gerçekleştirildi. Öğrenciler İOKBS sonuç tarihine ve sorgulama ekranına yöneldi. Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

İOKBS sonuç 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 1

Bursluluk sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişinde sona geliniyor. 27 Nisan'da uygulanan sınavda ortaokul öğrencilerine 80, lise öğrencilerine de 80 soru soruldu. 100 dakika İOKBS sınavı ardından sıra sonuçlara geldi. İOKBS sonuçları hangi tarihte açıklanır? İOKBS bursu ne zaman bağlanır?

EĞİTİM HABERLERİ

İOKBS sonuç 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 2

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

2025 İOKBS sonuçları MEB tarafından 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Sonuçlara itirazlar, İOKBS sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde (http://odsgm.meb.gov.tr) adresinden yapılır.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İOKBS sonuç 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 3

BURS NE ZAMAN ÖDENİR?

Öğrenci bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlar.

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