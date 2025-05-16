İOKBS sonuç 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Bursluluk sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişinde sona geliniyor. 27 Nisan'da uygulanan sınavda ortaokul öğrencilerine 80, lise öğrencilerine de 80 soru soruldu. 100 dakika İOKBS sınavı ardından sıra sonuçlara geldi. İOKBS sonuçları hangi tarihte açıklanır? İOKBS bursu ne zaman bağlanır?