İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuç tarihi

2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2025 Pazar günü düzenlenen İOKBS sonucu mayıs ayında ilan edilecek. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS 2025 sonuç tarihi...

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuç tarihi - 1

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle İOKBS sonuçları için gözler MEB (Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi.

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İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuç tarihi - 2

İOKBS SONUÇ TARİHİ

MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda İOKBS sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak. İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik bilgisi ve doğum tarihini sonuç ekranına girerek sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuç tarihi - 3

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuç tarihi - 4

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

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