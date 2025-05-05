İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuç tarihi
2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2025 Pazar günü düzenlenen İOKBS sonucu mayıs ayında ilan edilecek. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS 2025 sonuç tarihi...
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle İOKBS sonuçları için gözler MEB (Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi.