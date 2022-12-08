İş tercihi ve kariyer planlaması anketi: Gençlerin yarısının tercihi kamu

Türkiye genelinde bin 700 gençle iş tercihi ve kariyer planlaması anketi yapıldı. Sonuçlar dikkat çekici. Buna göre gençlerin yüzde 57'si kamuda çalışmak istiyor. İş başvurusu yapılacak yer seçilirken en çok dikkat edilense "maaş".
Haber: Erce Tiren

İş tercihi ve kariyer planlaması anketi: Gençlerin yarısının tercihi kamu - 1

2 gençten biri devlet memuru olmak istiyor. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu 18-30 yaşları arasındaki bin 700 gençle iş tercihi ve kariyer planlamasına yönelik bir anket yaptı.

İş tercihi ve kariyer planlaması anketi: Gençlerin yarısının tercihi kamu - 2

Gençlerin yüzde 57'si kamuda, yüzde 34'ü özel sektörde, yüzde 9'u ise her iki alanda da çalışabileceğini söyledi.

İş tercihi ve kariyer planlaması anketi: Gençlerin yarısının tercihi kamu - 3

Gençlere iş başvurusu yaptıkları yerleri neden seçtikleri de soruldu. İlk üç sırada yüzde 38'le "maaş", yüzde 21'le "pozisyon", yüzde 13'le "yan haklar" yer aldı .

İş tercihi ve kariyer planlaması anketi: Gençlerin yarısının tercihi kamu - 4

Ankete katılanlara genç nüfustaki işsziliğin sebebi de soruldu.

İş tercihi ve kariyer planlaması anketi: Gençlerin yarısının tercihi kamu - 5

Yüzde 34 istihdam yetersizliğini, yüzde 31'i iş beğenmemeyi, yüzde 27'si düşük maaşı, yüzde 6'sı esnek mesai sürelerini ve yüzde 2'si ise yan hakları gerekçe olarak gösterdi.

İş tercihi ve kariyer planlaması anketi: Gençlerin yarısının tercihi kamu - 6

Eğitimi sürerken staj yapalanların oranı ise yüzde 29.

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