İSG başvuruları başladı: 2025 - İSG başvuru ekranı ve kılavuzu yayımlandı (İSG başvuruları ne zaman)
2025 yılında 7 Aralık’ta düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından son dakika yayımlanan duyuruyla birlikte başvuru ekranı açıldı. 2025-İSG başvuruları 22-30 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. İSG başvuru ücreti 1.500 TL olarak belirlenirken anlaşmalı bankalar ve ÖSYM e-Ödemeler aracılığıyla yatırılabilecek. Peki 2025 İSG başvuruları ne zaman? İşte, İSG başvuru ekranı ve kılavuzu…
İSG başvuruları 22 Ekim Çarşamba günü itibarıyla alınmaya başlandı. Adaylar başvuru işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte gerçekleştirebilecek. İSG başvuru ücretini yatırmayan adayların sınav müracaatları geçersiz sayılacak. İş sağlığı ve güvenliği sınavı 50 sorudan oluşurken adaylara bu soruları cevaplaması için 75 dakika süre verilecek. İşte, İSG başvuru ekranı ve diğer detaylar…