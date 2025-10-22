İSG başvuruları başladı: 2025 - İSG başvuru ekranı ve kılavuzu yayımlandı (İSG başvuruları ne zaman)

2025 yılında 7 Aralık’ta düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından son dakika yayımlanan duyuruyla birlikte başvuru ekranı açıldı. 2025-İSG başvuruları 22-30 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. İSG başvuru ücreti 1.500 TL olarak belirlenirken anlaşmalı bankalar ve ÖSYM e-Ödemeler aracılığıyla yatırılabilecek. Peki 2025 İSG başvuruları ne zaman? İşte, İSG başvuru ekranı ve kılavuzu…

İSG başvuruları 22 Ekim Çarşamba günü itibarıyla alınmaya başlandı. Adaylar başvuru işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte gerçekleştirebilecek. İSG başvuru ücretini yatırmayan adayların sınav müracaatları geçersiz sayılacak. İş sağlığı ve güvenliği sınavı 50 sorudan oluşurken adaylara bu soruları cevaplaması için 75 dakika süre verilecek. İşte, İSG başvuru ekranı ve diğer detaylar…

2025 İSG SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM’den yapılan açıklamada İSG başvurularının başladığı duyuruldu.

“2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 22 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.”

2025 - İSG KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

Sınava girecek adaylar, 1.500 TL sınav ücretini 22-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM adına kılavuzda belirtilen bankalara yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir. 

