İSG başvuruları başladı: 2025 - İSG başvuru ekranı ve kılavuzu yayımlandı (İSG başvuruları ne zaman)

2025 İSG SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM’den yapılan açıklamada İSG başvurularının başladığı duyuruldu.



“2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 22 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.”



2025 - İSG KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ