İSG sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: İSG sınav giriş belgeleri erişime açıldı
01.12.2025 11:11
Son Güncelleme: 01.12.2025 11:11
Tuğba Öztürk
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) giriş yerleri açıklandı. 7 Aralık'ta uygulanacak İSG sınavına giriş yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2025-İSG) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
İSG SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, 1 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
İSG KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
İş sağlığı ve güvenliği sınavı 50 sorudan oluşurken adaylara bu soruları cevaplaması için 75 dakika süre verilecek.