İSG sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: İSG sınav giriş belgeleri erişime açıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) giriş yerleri açıklandı. 7 Aralık'ta uygulanacak İSG sınavına giriş yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.