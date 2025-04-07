İSG sınavı ne zaman 2025? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı başvuru ve sınav tarihi

İSG sınavı sayesinde; İş Yeri Hekimliği, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelliği olmak üzere 5 ayrı alanda sertifika düzenlenecek. Başvuru ve sonuç işlemleri ösym.gov.tr adresinden yürütülecek. İSG sınavı ne zaman?