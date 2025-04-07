İSG sınavı ne zaman 2025? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı başvuru ve sınav tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen İSG için başvuru tarihleri araştırılıyor. Adaylar İSG sınavıyla beş ayrı sertifikadan birinden faydalanabilecek. Başvurular ekim ayında alınacak olan İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) ne zaman? İşte, İSG için başvuru ve sınav tarihi...

İSG sınavı ne zaman 2025? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı başvuru ve sınav tarihi - 1

İSG sınavı sayesinde; İş Yeri Hekimliği, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelliği olmak üzere 5 ayrı alanda sertifika düzenlenecek. Başvuru ve sonuç işlemleri ösym.gov.tr adresinden yürütülecek. İSG sınavı ne zaman?

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İSG sınavı ne zaman 2025? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı başvuru ve sınav tarihi - 2

2025 İSG NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı 7 Aralık tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 6 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.

İSG sınavı ne zaman 2025? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı başvuru ve sınav tarihi - 3

İSG BAŞVURU TARİHİ

İSG sınavına yönelik başvurular 22-30 Ekim tarihlerinde online olarak ösym.gov.tr adresinden yapılacak. Geç başvuru işlemleri de 5 Kasım'da gerçekleşecek.

İSG sınavı ne zaman 2025? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı başvuru ve sınav tarihi - 4

İSG sınavlarında adaylara 5 sertifika alanında testler uygulanıyor. Her konunun testleri ayrı oluyor. Sertifika alanları şöyle:
1) İş Yeri Hekimliği Testi
2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
5) Diğer Sağlık Personeli Testi

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