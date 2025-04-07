İSG sınavı ne zaman 2025? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı başvuru ve sınav tarihi
ÖSYM tarafından düzenlenen İSG için başvuru tarihleri araştırılıyor. Adaylar İSG sınavıyla beş ayrı sertifikadan birinden faydalanabilecek. Başvurular ekim ayında alınacak olan İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) ne zaman? İşte, İSG için başvuru ve sınav tarihi...
İSG sınavı sayesinde; İş Yeri Hekimliği, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelliği olmak üzere 5 ayrı alanda sertifika düzenlenecek. Başvuru ve sonuç işlemleri ösym.gov.tr adresinden yürütülecek. İSG sınavı ne zaman?