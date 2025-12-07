İSG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? 2025 İSG sınav bilgisi
07.12.2025 10:02
Deniz Ogan
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan 2025 İSG sınavı 7 Aralık Pazar günü yapılacak. 17 ilde 18 sınav merkezinde düzenlenecek olan sınav için 73 bina ve 1409 salon kullanılacak. Peki, 2025 İSG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2025 İSG sınav bilgisi, sınav katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı için sertifika sahibi olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2025 İSG sınavı öncesinde sınav saati ve soru bilgisi belli oldu. Peki, İSG saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2025 İSG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 İSG sınavı, 7 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
İSG KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2025 İSG sınavı 75 dakika sürecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, 11.30'da sona erecek.
Sınavda adaylara, İş Yeri Hekimliği Testi, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, Diğer Sağlık Personeli Testi olmak üzere 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak.