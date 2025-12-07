İSG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? 2025 İSG sınav bilgisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan 2025 İSG sınavı 7 Aralık Pazar günü yapılacak. 17 ilde 18 sınav merkezinde düzenlenecek olan sınav için 73 bina ve 1409 salon kullanılacak. Peki, 2025 İSG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?