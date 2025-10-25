İSİM LİSTELERİ: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2025 sorgulama: Hangi üniversiteler kura sonuçlarını açıkladı?
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları, üniversiteler tarafından noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından belli oluyor. Birçok üniversite İŞKUR Gençlik Programı kura çekimini tamamlarken resmi internet sitesi üzerinden isim listesi yayımlıyor. İŞKUR Gençlik Programı’na katılacak öğrencilere günlük 1083 lira ücret ödenecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mersin üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve diğer birçok üniversitenin sonuçları paylaşıldı. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları isim listesi 2025 nasıl sorgulanır? İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları sorgulama ekranı…
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında birçok öğrenci, eğitimi devam ederken iş alanlarında tecrübe ediniyor. Her üniversite kendi öğrencilerini azami olarak 3 gün çalıştırabilecek. Programa katılan öğrenciler günlük 1083 lira ödemeden yararlanabilecek. Öğrenciler programa ayda 5 gün katılmaları durumunda 5 bin 415 lira alabilecek. Eğitim, ulaşım, konaklama gibi giderlerini karşılamak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri programa yoğun ilgi gösterirken adayların sigorta primleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Peki Hangi üniversiteler İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik programı kura sonuçları…