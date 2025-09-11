İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi: 2025 Gençlik Programı ücreti ne kadar, şartları neler?

İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine deneyim ve disiplin kazandırmak adına Gençlik Programı hayata geçirilmişti. Başvuran öğrenciler aynı zamanda çalıştıkları her gün için de belirli tutarda ücret kazanıyor. Kısmi ve esnek bir programa sahip olan projeye öğrenciler, haftada en fazla 3 gün katılabiliyor. Hem harçlık hem deneyim kazanmak için 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri bekleniyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi: 2025 Gençlik Programı ücreti ne kadar, şartları neler? - 1

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz eğitim yılında başvurular 13-17 Şubat 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştı. Bu sene de benzer tarihlerde başvuru sürecinin başlayacağı ön görülüyor.

EĞİTİM HABERLERİ

İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi: 2025 Gençlik Programı ücreti ne kadar, şartları neler? - 2

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR Gençlik Programından sadece T.C. vatandaşları faydalanabilir.

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde olan öğrenciler yararlanablir.

Hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise programdan yararlanılamaz.

Programa başvuru sırasında sigortalı olmanın bir sakıncası yoktur.

Öğrenci sadece kendi üniversitesinin düzenlediği programlara katılabilir.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi: 2025 Gençlik Programı ücreti ne kadar, şartları neler? - 3

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETİ

Üniversite öğrencileri haftada en fazla 3 güne kadar günlük 7.5 saat programa katılabilir. Programa katılım sağlanan her gün için ise öğrencilere 1083 TL cep harçlığı veriliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi: 2025 Gençlik Programı ücreti ne kadar, şartları neler? - 4

Gençler program kapsamında; sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi gibi ana faaliyetler ve bunlara bağlı alt faaliyet alanlarında eğitimler sunuluyor.

DAHA FAZLA GÖSTER