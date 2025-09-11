İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi: 2025 Gençlik Programı ücreti ne kadar, şartları neler?
İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine deneyim ve disiplin kazandırmak adına Gençlik Programı hayata geçirilmişti. Başvuran öğrenciler aynı zamanda çalıştıkları her gün için de belirli tutarda ücret kazanıyor. Kısmi ve esnek bir programa sahip olan projeye öğrenciler, haftada en fazla 3 gün katılabiliyor. Hem harçlık hem deneyim kazanmak için 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri bekleniyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz eğitim yılında başvurular 13-17 Şubat 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştı. Bu sene de benzer tarihlerde başvuru sürecinin başlayacağı ön görülüyor.