İŞKUR gençlik programı başvuruları başladı: İŞKUR gençlik programını başlatan üniversiteler

Üniversite öğrencilerine aylık gelir desteği ve iş deneyimi fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı için başvurular başladı. Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen programı başlatan üniversiteler, öğrencilerine kampüs içinde kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlayacak. Peki, İŞKUR gençlik programı nedir, kimler, nasıl başvuru yapabilir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Gençlik Programı kapsamında farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için yeni ilanları yayımladı. Devlet üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerin yararlanabildiği program, gençlerin iş deneyimi kazanmalarını ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını hedefliyor.


Program kapsamında öğrenciler, üniversitelerinin belirlediği dönemlerde kısa süreli çalışma ve eğitim faaliyetlerine katılabiliyor. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

Her üniversitenin başvuru takvimi farklılık gösterdiği için adayların, İŞKUR e-Şube veya üniversitelerinin kariyer merkezleri aracılığıyla duyuruları takip etmeleri gerekiyor.


İŞKUR Gençlik Programı, hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de mezuniyet öncesi iş dünyasına adaptasyon sürecini destekliyor.

Başvuru koşulları ve ilan listeleri, İŞKUR’un "Gençlik Programı" sayfasında yer alıyor.

BAŞVURU SÜRECİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPAN ÜNİVERSİTELER

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLANI

Başvuru Tarihi: 13-17 Ekim 2025

Kura Tarihi: 23 Ekim 2025

Kura Yeri: Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu Saat:10.00

Çalışma Tarihleri: 3 Kasım 2025-30 Haziran 2026

Kontenjan : 713 Kişi

* Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,

* 18 yaşını tamamlamış olması,

* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde aktif örgün bir program (uzaktan eğitim öğrencisi, pasif öğrenci veya kayıt dondurmuş olmaması) öğrencisi olması,

* Haftada azami 3 güne kadar uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.

*Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla olmaması, (Öğrenci yurdunda kalıyorsa gelir şartından muaftır. Ailesiyle yaşıyorsa aile gelirleri hesaba katılır. İkameti başka bir hanede ise o haneye giren gelirler hesaba katılır.)

*Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

*Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.

ÖNEMLİ: Her öğrenci kendi öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul kontenjanına başvuru yapabilecektir. Kendi öğrenim gördüğü okul harici başvuru yapan öğrencinin başvurusu Noter Kurasında çıksa bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapan öğrenciler Kura Çekimine katılabilir. Değerlendirme İşlemleri öğrencinin öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul tarafından yapılacaktır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak; başvurular www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek. Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere 1342 kontenjan ayrılan programın başvuru ve katılım şartları şöyle olacak:

-18 yaşını doldurmuş olmak. (Bunun için nüfus cüzdanı fotokopisi veya E-Devlet onaylı nüfus kayıt örneği talep edilecek.)

-E-Devlet üzerinden alınacak “Aynı Hanede İkamet Eden Kişi” belgesi ve hem adayın kendisinin hem de aynı hanede ikamet edenlerin “Maaş bordrosu / SGK hizmet dökümü”.

-E-Devlet üzerinden alınacak “Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”. (Adayın adres bilgisi öğrenci yurdu ise, gelir kontrolünden muaf tutulacaktır. Ancak başvuru tarihinden sonraki adres değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.)

-E-Devlet üzerinden alınacak “Adli Sicil Kaydı”.

-Sağlıkla ilgili olarak çalışmaya engel bir durumu olup olmadığına dair belge.

Her öğrenci sadece bir programa başvuru yapabilir.

Başvuru işlemleri www.iskur.gov.tr adresinden online yapılacaktır.

Değerlendirme işlemleri üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak; başvurular www.iskur.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Başvurularla ilgili yönlendirmeler Duyuru metnimizin altında detaylı açıklanmıştır.

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere 271 kontenjan ayrılmıştır.

Başvuru Süreci Nasıl Olacak?

Türkiye İş Kurumu tarafından program ilan süreci yürütülecek olup öğrenciler https://genclik.iskur.gov.tr/ adresinde ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden başvuru yapılabilecektir. Ayrıca öğrenciler sisteme giriş yaptıklarında açılan hızlı menüde İŞKUR Gençlik Program Arama ve İŞKUR Gençlik Başvurularım bölümlerinden de işlem yapabileceklerdir.

Başvurular 13.10.2025-17.10.2025 tarihleri arasında online yapılacak olup başvurular bittikten sonra değerlendirme işlemleri noter kurası çekilişi ile olacaktır.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İşkur Gençlik Programı başvuruları 11-15 Ekim 2025 tarihleri arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır. Kura çekimi 20 Ekim 2025 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

