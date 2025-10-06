İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor! 2025-2026 Gençlik Programı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye İş Kurumu ve devlet üniversiteleri tarafından öğrencilere deneyim ve ekonomik yarar sağlamak adına geliştirildi. Programdan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor. Her öğrenci sadece kendi okulundaki programa müracaat edebilir. Geçtiğimiz dönem 100 bin öğrencinin faydalandığı İŞKUR Gençlik Programından bu eğitim yılında 150 bin öğrenci yararlanabilecek. İşte, başvuru tarihleri...

Öğrencilerin, çalışma hayatına dair tecrübe edinmesi ve harçlık kazanmasına yardımcı olan program için başvurular başlıyor. Öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve günde de 7.5 saate kadar çalışabiliyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primleri de karşılanıyor. Programa başvurulan adreste hane geliri, net asgari ücretin 3 katını aşıyorsa programdan yararlanılamıyor. Peki, 2025-2026 İŞKUR Gençlik programı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin faydalandığı İŞKUR Gençlik Programında başvurular her üniversitede farkı dönemlerde başlıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılabiliyor.

Anadolu Üniversitesi 5-9 Ekim tarihleri arasında programa başvuruların alınacağını duyurdu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi de başvuruların 13 Ekim'de alınmaya başlayacağını açıkladı.

GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapılan adreste gelirin net asgari üretin 3 katını geçmesi durumunda başvuru yapılamaz.

Programdan sadece devlet üniversitelerinde eğitim göreb T.C. vatandaşları yararlanabilir.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapamaz.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları dikkate alınır.

ÖĞRENCİLERE CEP HARÇLIĞI FIRSATI

Gençler günde en fazla 7.5 saat ve haftada yine en fazla 3 gün çalışabildiği programda katılım sağladığı her gün için 1083 TL kazanıyor. Ayrıca farklı bir yerde sigortalı olunmasının da bir sakıncası bulunmuyor.

