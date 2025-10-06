İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor! 2025-2026 Gençlik Programı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye İş Kurumu ve devlet üniversiteleri tarafından öğrencilere deneyim ve ekonomik yarar sağlamak adına geliştirildi. Programdan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor. Her öğrenci sadece kendi okulundaki programa müracaat edebilir. Geçtiğimiz dönem 100 bin öğrencinin faydalandığı İŞKUR Gençlik Programından bu eğitim yılında 150 bin öğrenci yararlanabilecek. İşte, başvuru tarihleri...
Öğrencilerin, çalışma hayatına dair tecrübe edinmesi ve harçlık kazanmasına yardımcı olan program için başvurular başlıyor. Öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve günde de 7.5 saate kadar çalışabiliyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primleri de karşılanıyor. Programa başvurulan adreste hane geliri, net asgari ücretin 3 katını aşıyorsa programdan yararlanılamıyor. Peki, 2025-2026 İŞKUR Gençlik programı başvurusu nasıl yapılır?