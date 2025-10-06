İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor! 2025-2026 Gençlik Programı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Öğrencilerin, çalışma hayatına dair tecrübe edinmesi ve harçlık kazanmasına yardımcı olan program için başvurular başlıyor. Öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve günde de 7.5 saate kadar çalışabiliyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primleri de karşılanıyor. Programa başvurulan adreste hane geliri, net asgari ücretin 3 katını aşıyorsa programdan yararlanılamıyor. Peki, 2025-2026 İŞKUR Gençlik programı başvurusu nasıl yapılır?