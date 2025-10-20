İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2025-2026: İŞKUR Gençlik programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler

Üniversite öğrencilerinin iş hayatına atılması ve çeşitli giderlerini karşılaması için İŞKUR Gençlik Programı hayata geçirildi. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için başvurular yeniden başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Akdeniz Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve diğer birçok üniversite başvuruları aldı. Başvuruların ardından İŞKUR Gençlik Programı sonuçları kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler üniversitelerin akademik takvimlerine göre programa katılım sağlayacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları sorgulama…

Üniversitelerin akademik takvimleri sebebiyle İŞKUR Gençlik Programı başvuru ve kura takvimleri farklılık gösterebiliyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Kura çekiminde ismi yer alan adaylar, kontenjanlara göre programa dahil olacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından lise öğrenciler, belirlenen tarihlerde görevlere başlayacak. İŞKUR Gençlik Programı’nda öğrenciler azami olarak haftalık 3 gün çalışabilecek. Programa katılan öğrenciler ayda 14 gün katılmaları durumunda 15 bin liraya yakın destek alacak. Program süresince öğrencilerin sigorta prim ödemeleri yapılacak. İŞKUR Gençlik programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarında son durum…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları için ortak bir takvim bulunmuyor. Program başvuru tarihleri ve kura takvimi farklılık gösterdiğinden her üniversitenin sonuçları farklı tarihlerde ilan ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru yapan adaylar, ilgili üniversitenin resmi internet sitesi duyurularından son gelişmeleri takip edebilecek.

İŞKUR Gençlik Programı kura çekimleri tamamlandıktan sonra genellikle aynı gün üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

Akdeniz Üniversitesi kura çekimi 14 Ekim’de, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 20 Ekim’de, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 23 Ekim’de kura çekimini gerçekleştirecek.

ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri 17 Ekim’de sona ererken noter kurası ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi başvuruları 21 Ekim’de tamamlanacak ve kura çekimi 31 Ekim tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİLERİN ALACAKLARI ÜCRETLER BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

