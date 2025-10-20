İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2025-2026: İŞKUR Gençlik programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler
Üniversite öğrencilerinin iş hayatına atılması ve çeşitli giderlerini karşılaması için İŞKUR Gençlik Programı hayata geçirildi. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için başvurular yeniden başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Akdeniz Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve diğer birçok üniversite başvuruları aldı. Başvuruların ardından İŞKUR Gençlik Programı sonuçları kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler üniversitelerin akademik takvimlerine göre programa katılım sağlayacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları sorgulama…
Üniversitelerin akademik takvimleri sebebiyle İŞKUR Gençlik Programı başvuru ve kura takvimleri farklılık gösterebiliyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Kura çekiminde ismi yer alan adaylar, kontenjanlara göre programa dahil olacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından lise öğrenciler, belirlenen tarihlerde görevlere başlayacak. İŞKUR Gençlik Programı’nda öğrenciler azami olarak haftalık 3 gün çalışabilecek. Programa katılan öğrenciler ayda 14 gün katılmaları durumunda 15 bin liraya yakın destek alacak. Program süresince öğrencilerin sigorta prim ödemeleri yapılacak. İŞKUR Gençlik programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarında son durum…