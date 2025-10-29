İŞKUR Gençlik Programı Kura sonuçları 2025 isim listesi sorgulama: Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı sonuçlar açıklandı mı?

İŞKUR Gençlik Programı’nda adaylar haftada azami 3 güne kadar günlük 7.5 saat çalışabiliyor. Programa katılan öğrencilere 1083 lira ödemenin yanında genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanıyor. Çukurova Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi gibi üniversitelerin kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlandı. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandıktan sonra adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri, vukuatlı nüfus örneği, adli sicil kaydı, öğrenci belgesi gibi belgelerle üniversitenin ilgili kurumuna müracaat edecek ve süreci başlatacak. İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler…