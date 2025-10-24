İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonucu Görüntüleme 2025: İŞKUR Gençlik Programı sonuçları isim listesi

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları üniversitelere göre açıklanıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi kura çekimi dün gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kura sonuçlarını ise resmi web sitesi üzerinden duyurmuştu. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarına göre programa katılmaya hak kazanan adaylara günlük 1083 lira ödeme yapılacak. Sigorta primleri ise devlet tarafından yatırılacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2025 İŞKUR Gençlik Programı sonuçları isim listesi sorgulama yöntemi…

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında birçok öğrenci, eğitimi devam ederken iş alanlarında tecrübe ediniyor. Her üniversite kendi öğrencilerini azami olarak 3 gün çalıştırabilecek. Programa katılan öğrenciler günlük 1083 lira ödemeden yararlanabilecek. Öğrenciler programa ayda 5 gün katılmaları durumunda 5 bin 415 lira alabilecek. Eğitim, ulaşım, konaklama gibi giderlerini karşılamak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri programa yoğun ilgi gösterirken adayların sigorta primleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Peki Hangi üniversiteler İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik programı kura sonuçları…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları kura yöntemiyle belirleniyor. Üniversiteler, kendi akademik takvimleri doğrultusunda kura çekimlerini sürdürüyor.

Bazı üniversitelerde ise başvuru süreci devam ediyor. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını ilgili üniversitenin akademik takvimi üzerinden takip edebilirler.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler şu şekilde;

Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

Ankara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Çankırı Karatekin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Alaaddin Keykubat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (23 Ekim saat 10:00)

Mersin Üniversitesi (23 Ekim saat 09.30)

Çukurova Üniversitesi (27 Ekim saat 09:00)

Süleyman Demirel Üniversitesi 27 Ekim saat 10:00)

