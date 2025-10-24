İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonucu Görüntüleme 2025: İŞKUR Gençlik Programı sonuçları isim listesi
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları üniversitelere göre açıklanıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi kura çekimi dün gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kura sonuçlarını ise resmi web sitesi üzerinden duyurmuştu. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarına göre programa katılmaya hak kazanan adaylara günlük 1083 lira ödeme yapılacak. Sigorta primleri ise devlet tarafından yatırılacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2025 İŞKUR Gençlik Programı sonuçları isim listesi sorgulama yöntemi…
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında birçok öğrenci, eğitimi devam ederken iş alanlarında tecrübe ediniyor. Her üniversite kendi öğrencilerini azami olarak 3 gün çalıştırabilecek. Programa katılan öğrenciler günlük 1083 lira ödemeden yararlanabilecek. Öğrenciler programa ayda 5 gün katılmaları durumunda 5 bin 415 lira alabilecek. Eğitim, ulaşım, konaklama gibi giderlerini karşılamak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri programa yoğun ilgi gösterirken adayların sigorta primleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Peki Hangi üniversiteler İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik programı kura sonuçları…