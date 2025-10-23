İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları, üniversiteler tarafından kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra noter huzurunda yapılan kura çekimine göre sonuçlar isim listesi şeklinde duyuruluyor. kdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kura sonuçlarını duyurdu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi kura çekimi bugün (23 Ekim) yapılacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonucu sorgulama ekranı…
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında birçok öğrenci, eğitimi devam ederken iş alanlarında tecrübe ediniyor. Her üniversite kendi öğrencilerini azami olarak 3 gün çalıştırabilecek. Programa katılan öğrenciler günlük 1083 lira ödemeden yararlanabilecek. Öğrenciler programa ayda 5 gün katılmaları durumunda 5 bin 415 lira alabilecek. Eğitim, ulaşım, konaklama gibi giderlerini karşılamak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri programa yoğun ilgi gösterirken adayların sigorta primleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Peki Hangi üniversiteler İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik programı kura sonuçları…