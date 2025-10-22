Açıklandı: İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı sonucu açıklandı mı?

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. Üniversitelerin başvuru ve kura takvimi farklılık gösterirken sonuçlar açıklanmaya başlandı. Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kura sonuçları ilan edildi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi kura çekimi 23 Ekim’de düzenlenecek. Süleyman Demirel ve Çukurova Üniversitesi ise kura çekimini 27 Ekim tarihinde yapacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2025 açıklandı mı, hangi üniversiteler açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonucu sorgulama yöntemi…

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında birçok öğrenci, eğitimi devam ederken iş alanlarında tecrübe ediniyor. Her üniversite kendi öğrencilerini azami olarak 3 gün çalıştırabilecek. Programa katılan öğrenciler günlük 1083 lira ödemeden yararlanabilecek. Öğrenciler programa ayda 5 gün katılmaları durumunda 5 bin 415 lira alabilecek. Eğitim, ulaşım, konaklama gibi giderlerini karşılamak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri programa yoğun ilgi gösterirken adayların sigorta primleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Peki Hangi üniversiteler İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik programı kura sonuçları…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları kura yöntemiyle belirleniyor. Üniversiteler, kendi akademik takvimleri doğrultusunda kura çekimlerini sürdürüyor.

Bazı üniversitelerde ise başvuru süreci devam ediyor. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını ilgili üniversitenin akademik takvimi üzerinden takip edebilirler.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler şu şekilde;

Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

Ankara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Çankırı Karatekin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Alaaddin Keykubat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (23 Ekim saat 10:00)

Mersin Üniversitesi (23 Ekim saat 09.30)

Çukurova Üniversitesi (27 Ekim saat 09:00)

Süleyman Demirel Üniversitesi 27 Ekim saat 10:00)

