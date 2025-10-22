Açıklandı: İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı sonucu açıklandı mı?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında birçok öğrenci, eğitimi devam ederken iş alanlarında tecrübe ediniyor. Her üniversite kendi öğrencilerini azami olarak 3 gün çalıştırabilecek. Programa katılan öğrenciler günlük 1083 lira ödemeden yararlanabilecek. Öğrenciler programa ayda 5 gün katılmaları durumunda 5 bin 415 lira alabilecek. Eğitim, ulaşım, konaklama gibi giderlerini karşılamak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri programa yoğun ilgi gösterirken adayların sigorta primleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Peki Hangi üniversiteler İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik programı kura sonuçları…