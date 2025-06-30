İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da AUZEF sınav giriş belgelerini takip ediyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? - 1

AÖF yaz okulu sınavı için kayıt işlemleri 30 Haziran'da başladı, kayıt süreci devam ederken gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? - 2

Sınavlar 19–20 Temmuz 2025 günü, Cumartesi–Pazar sabah ve öğle oturumları olmak üzere toplam 3–4 oturumda yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? - 3

BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGELRERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Henüz sınav giriş belgeleri yayınlanmadı. AUZEF, giriş belgelerini genellikle sınavdan en az 5 gün önce erişime açar. Bu da belgelere en erken 14–15 Temmuz 2025 tarihinde ulaşılabileceği anlamına gelir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? - 4

AUZEF sınav giriş belgeleri, auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebilecek. Ayrıca sınav giriş belgesinin yanında geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da pasaport) bulundurulması da zorunludur.

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