İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

AUZEF sınav giriş belgeleri, auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebilecek. Ayrıca sınav giriş belgesinin yanında geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da pasaport) bulundurulması da zorunludur.