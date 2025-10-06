İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme süreci yeniden başladı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi için kayıt yenileme sürecini yeniden başlattı. Yoğun talep üzerine açılan kayıt yenileme işlemleri, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 23.59’da sona erecek.
