İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme süreci yeniden başladı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri yoğun talep üzerine yeniden açıldı. Yapılan duyuruya göre, öğrenciler kayıt yenileme, ders seçimi ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini 6 Ekim 2025 Pazartesi saat 10.00 itibarıyla yapabilecek. İşlemler 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 23.59’da sona erecek.


Yetkililer, öğrencilerin işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulunurken, süre uzatımı yapılmayacağı da belirtildi.

Kayıt yenileme sürecinde öğrenciler önce AKSİS sistemine giriş yaparak referans numaralarını alacak, ardından ödemelerini Halkbank şubeleri, ATM’leri veya çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Ödeme sonrası ders seçimleri fakülteler tarafından otomatik olarak yapılacak ve öğrencilerin “devamlı öğrenci” statüsü güncellenecek.


Derslerinde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 12 Ekim saat 23.59’a kadar "Ders Ekle/Sil"işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üniversite yönetimi, teknik sorunların önüne geçmek için işlem sırasında tarayıcı önbelleğinin temizlenmesi ve farklı bir tarayıcı kullanılması tavsiyesinde bulundu.

ADIM ADIM AUZEF KAYIT YENİLEME

Nasıl Yapacağım?

1. Referans numaranızı alın

AKSİS sistemine kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.

OBS → Harç Bilgileri bölümünden "Referans Numarası" ve ödeme tutarınızı görüntüleyin.

2. Ödeme işlemini yapın

Referans numaranızla Halkbank şube/ATM’lerinden veya AKSİS üzerinden online olarak ödemenizi gerçekleştirin.

Ödeme yaptıktan sonra kart hareketlerinizi kontrol ederek çift ödeme yapmadığınızdan emin olun.

(Varsa) ek katkı payları Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ücretinize yansıtılır.

3. Ders seçiminin yapılmasını bekleyin

Ödemenizden sonra ders seçim işlemleriniz fakülte tarafından otomatik yapılacaktır.
Dersleriniz seçildikten sonra öğrenci statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenir.
Seçilen derslerinizi mutlaka AKSİS → Öğrenim Bilgileri → Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol edin.

4. Ders ekle/sil ve ek işlemler

Derslerinizde değişiklik yapmak isterseniz, 12 Ekim saat 23:59'a kadar “Ders Ekle/Sil” işlemi yapabilirsiniz.

DD/DC harf notlu dersler veya üstten ders alma işlemleri için belirtilen tarih aralığında sistemden seçim yapabilirsiniz. Bu derslerden dönem sonu alacağınız en son harf notu geçerli olacaktır.

