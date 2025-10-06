İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme süreci yeniden başladı

3. Ders seçiminin yapılmasını bekleyin



Ödemenizden sonra ders seçim işlemleriniz fakülte tarafından otomatik yapılacaktır.

Dersleriniz seçildikten sonra öğrenci statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenir.

Seçilen derslerinizi mutlaka AKSİS → Öğrenim Bilgileri → Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol edin.



4. Ders ekle/sil ve ek işlemler



Derslerinizde değişiklik yapmak isterseniz, 12 Ekim saat 23:59'a kadar “Ders Ekle/Sil” işlemi yapabilirsiniz.



DD/DC harf notlu dersler veya üstten ders alma işlemleri için belirtilen tarih aralığında sistemden seçim yapabilirsiniz. Bu derslerden dönem sonu alacağınız en son harf notu geçerli olacaktır.