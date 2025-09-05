İstanbul Valiliği'nden İstanbul’daki okullara saat düzenlemesi: Okullar ilk gün saat kaçta açılacak?
Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul Valiliği'nden saatlere düzenleme geldi. Valilikten yapılan açıklamada, 2025–2026 akademik yılının ilk günü, okulların açılış saatinin tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.00 olarak belirlendiği duyuruldu.
