İstanbul Valiliği'nden İstanbul’daki okullara saat düzenlemesi: Okullar ilk gün saat kaçta açılacak?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul Valiliği'nden saatlere düzenleme geldi. Valilikten yapılan açıklamada, 2025–2026 akademik yılının ilk günü, okulların açılış saatinin tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.00 olarak belirlendiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nden İstanbul’daki okullara saat düzenlemesi geldi. Valiliğin resmi internet adresinden paylaşılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacağı hatırlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Basın açıklamasında, il genelinde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı belirtilerek; "Bilindiği üzere 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 08.09.2025 Pazartesi günü başlayacaktır. İlimizde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibariyle 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir.

Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

2025 - 2026 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

BİRİNCİ DÖNEM OCAK AYINDA TAMAMLANACAK

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

