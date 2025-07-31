İstanbul'da 24 noktaya "İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi" kuruldu: Üniversite tercih merkezleri nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlere tercih sürecinde destek verecek. 25 Temmuz’dan itibaren tercih dönemi boyunca 24 noktaya kurulacak olan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde 180 uzman, gençlerin en uygun üniversiteyi ve bölümü seçebilmeleri için rehberlik edecek. Peki, İstanbul'daki üniversite tercih merkezleri nerede?

İstanbul'da 24 noktaya "İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi" kuruldu: Üniversite tercih merkezleri nerede? - 1

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavı sonrası gençlerde tercih heyecanı başladı. 2 milyonun üzerinde gencin katıldığı YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih maratonu başladı. 019’dan buyana 285 bin 520 gencin tercih desteği aldığı İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde psikolojik danışman ve rehberlerden (PDR) oluşan uzmanlar gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarına göre hangi üniversiteleri tercih edebileceklerine dair destek olacak.

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İstanbul'da 24 noktaya "İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi" kuruldu: Üniversite tercih merkezleri nerede? - 2

İBB’nin 180 kişiden oluşan danışman kadrosu tercih listelerini oluştururken gençlerin yeteneklerini, tercih edecekleri alanlarla ilgili beklentilerini, eğitim için başka bir şehirde yaşamak isteyip istemediklerini, tercih yapacakları üniversitenin bulunduğu şehrin barınma imkanlarını, ulaşım olanaklarını ve diğer etkenleri göz önünde bulundurmaları gerektiği gibi konularda da rehberlik edecek.

İstanbul'da 24 noktaya "İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi" kuruldu: Üniversite tercih merkezleri nerede? - 3

MERKEZLER TERCİH DÖNEMİ BOYUNCA MEYDANLARDA OLACAK

24 meydanda kurulacak olan ve 25 Temmuz’dan itibaren hizmet verecek olan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde 180 PDR uzmanından oluşan bir ekip tercih döneminin sonuna kadar saat 10.00-19.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verecek. İstanbul’da yaşayıp meydanlara gelemeyenler için Alo 153 Çözüm Merkezi tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Şehir dışından tercih desteği almak isteyen gençler 0212 153 00 00 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecek. İBB’nin PDR uzmanları, talep etmeleri durumunda engel veya hastalık sebebiyle merkezlere gelemeyenlerin evlerinde ya da tedavi gördükleri hastanelerde bu hizmeti verecek. Ayrıca tüm adaylar https://tercih.ibb.istanbul/ adresinde yer alan “İBB Tercih Robotu” sistemini kullanarak tercih listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecek.

İstanbul'da 24 noktaya "İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi" kuruldu: Üniversite tercih merkezleri nerede? - 4

ÜNİVERSİTE TERCİH MERKEZLERİ NEREDE?

Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri Meydanları;

Avrupa Yakası;

Avcılar Meydanı
Bağcılar Meydanı
Bahçelievler Şirinevler Meydanı
Bakırköy Meydanı
Beylikdüzü Meydanı
Beyoğlu Taksim Meydanı
Beşiktaş Meydanı
Esenler Meydanı
Esenyurt Meydanı
Fatih Aksaray Meydanı
Gaziosmanpaşa Meydanı
Silivri Meydanı
Sultangazi Meydan
Şişli Meydanı

Anadolu Yakası;

Adalar (Büyükada İBB Koordinatörlüğü)
Beykoz Meydanı
Çekmeköy Meydanı
Kadıköy Meydanı
Kartal Meydanı
Pendik Meydanı
Sultanbeyli Meydan
Şile Meydanı
Ümraniye Meydanı
Üsküdar Meydanı

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