İstanbul'da 24 noktaya "İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi" kuruldu: Üniversite tercih merkezleri nerede?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlere tercih sürecinde destek verecek. 25 Temmuz’dan itibaren tercih dönemi boyunca 24 noktaya kurulacak olan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde 180 uzman, gençlerin en uygun üniversiteyi ve bölümü seçebilmeleri için rehberlik edecek. Peki, İstanbul'daki üniversite tercih merkezleri nerede?
21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavı sonrası gençlerde tercih heyecanı başladı. 2 milyonun üzerinde gencin katıldığı YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih maratonu başladı. 019’dan buyana 285 bin 520 gencin tercih desteği aldığı İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde psikolojik danışman ve rehberlerden (PDR) oluşan uzmanlar gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarına göre hangi üniversiteleri tercih edebileceklerine dair destek olacak.