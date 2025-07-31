İstanbul'da 24 noktaya "İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi" kuruldu: Üniversite tercih merkezleri nerede?

MERKEZLER TERCİH DÖNEMİ BOYUNCA MEYDANLARDA OLACAK

24 meydanda kurulacak olan ve 25 Temmuz’dan itibaren hizmet verecek olan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde 180 PDR uzmanından oluşan bir ekip tercih döneminin sonuna kadar saat 10.00-19.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verecek. İstanbul’da yaşayıp meydanlara gelemeyenler için Alo 153 Çözüm Merkezi tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Şehir dışından tercih desteği almak isteyen gençler 0212 153 00 00 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecek. İBB’nin PDR uzmanları, talep etmeleri durumunda engel veya hastalık sebebiyle merkezlere gelemeyenlerin evlerinde ya da tedavi gördükleri hastanelerde bu hizmeti verecek. Ayrıca tüm adaylar https://tercih.ibb.istanbul/ adresinde yer alan “İBB Tercih Robotu” sistemini kullanarak tercih listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecek.