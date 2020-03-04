İstanbul'da bir okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

İHA 04.03.2020 - 14:40 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 14:54
Tatbikat gereği okul binasında mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenlere ulaşılmaya çalışıldı. Yıldızlar Arama Kurtarma (YARKUR) ile Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (BAĞKUT) K9 köpekleri ve sismik dinleme cihazı ile dinleme yaptı. Ardından mahsur kalan yaralılar okuldan çıkarıldı. Öte yandan tatbikat sonunda İdlib’de şehit olan Mehmetçikler için al bayrak açıldı.
Tatbikata Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra AFAD İstanbul Birlik Müdürü Cengiz Karakuş, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.
Tatbikatların olası Deprem durumları için önemli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öncelikle Rabbim böyle bir Deprem bize yaşatmasın. Deprem hayatımızın bir gerçeği oldu. Buna hazırlıklı olmak lazım. Biz tabi başta kentsel dönüşümle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Kesin çözümde binaların kentsel dönüşüm ile yenilenmesi aslında. Fakat tatbikatlarda çok önemli. Deprem olan yerlerde tatbikatların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.