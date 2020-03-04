İstanbul'da bir okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

"DEPREM ÖLDÜRMEZ, TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR"

Tatbikatların olası Deprem durumları için önemli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öncelikle Rabbim böyle bir Deprem bize yaşatmasın. Deprem hayatımızın bir gerçeği oldu. Buna hazırlıklı olmak lazım. Biz tabi başta kentsel dönüşümle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Kesin çözümde binaların kentsel dönüşüm ile yenilenmesi aslında. Fakat tatbikatlarda çok önemli. Deprem olan yerlerde tatbikatların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.