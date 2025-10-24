İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24 Ekim İstanbul’da okullar erken mi, ne zaman kapanacak?

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesi sonrasında öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nda yağışların etkili olması bekleniyor. Yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve mağduriyetin önüne geçilmesi için ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okullar erken kapanacak. Veliler ise öğrencilerini erken alabilmek için okulların tatil olacağı saati merak ediyor. Peki Bugün İstanbul’da okullar tatil mi, neden tatil? İşte, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama…