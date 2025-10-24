İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24 Ekim İstanbul’da okullar erken mi, ne zaman kapanacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul’da kuvvetli gök gürültü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı uyarılırken İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi. İstanbul’da etkili olacak yağış akşam saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Hava koşulları sebebiyle öğrenciler, öğretmenler ve aileler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki Okullar erken mi kapanacak, tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili yapılan son açıklama…

İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24 Ekim İstanbul’da okullar erken mi, ne zaman kapanacak? - 1

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesi sonrasında öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nda yağışların etkili olması bekleniyor. Yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve mağduriyetin önüne geçilmesi için ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okullar erken kapanacak. Veliler ise öğrencilerini erken alabilmek için okulların tatil olacağı saati merak ediyor. Peki Bugün İstanbul’da okullar tatil mi, neden tatil? İşte, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama…

EĞİTİM HABERLERİ

İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24 Ekim İstanbul’da okullar erken mi, ne zaman kapanacak? - 2

İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada Bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle, oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla;

İlimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitimin tatil edileceği açıklandı.

İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24 Ekim İstanbul’da okullar erken mi, ne zaman kapanacak? - 3

Açıklamanın devamında okul idareleri tarafından velilerin bilgilendirleceği ve isteyen velilerin öğrencileri teslim alabileceği aktarıldı. Çalışan veliler çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır. 

DAHA FAZLA GÖSTER