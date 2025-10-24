İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24 Ekim İstanbul’da okullar erken mi, ne zaman kapanacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul’da kuvvetli gök gürültü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı uyarılırken İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi. İstanbul’da etkili olacak yağış akşam saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Hava koşulları sebebiyle öğrenciler, öğretmenler ve aileler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki Okullar erken mi kapanacak, tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili yapılan son açıklama…
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesi sonrasında öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nda yağışların etkili olması bekleniyor. Yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve mağduriyetin önüne geçilmesi için ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okullar erken kapanacak. Veliler ise öğrencilerini erken alabilmek için okulların tatil olacağı saati merak ediyor. Peki Bugün İstanbul’da okullar tatil mi, neden tatil? İşte, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama…