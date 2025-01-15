İşte son başvuru tarihi: 2025-Kaymakamlık sınavı ne zaman?
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat'ta uygulanacak. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.