İtalyan Lisesi öğretmenleri grevde. Türk öğretmenler 6 kat düşük maaş alıyor
03.02.2026 16:58
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da 138 yıldır eğitim veren Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türk öğretmenler greve gitti. Öğretmenler, okulda çalışan İtalyan meslektaşlarının tam 6 misli maaş aldığına dikkat çekiyor.
Türk öğretmenler İtalyanlar'a göre 6 kat düşük maaş alıyor.
Altı aydır süren görüşmelerde sonuç çıkmayınca Özel İtalyan Lisesi'nin Türk öğretmenleri greve başladı.
İtalyan Devletinin yönetimindeki okulun Türk öğretmenleri, özlük hakları ve ücretlerinde iyileştirme talep ediyor.
"BEĞENMİYORSAN KAPI ORADA' DEDİLER"
İtalyan Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Başak Baysallı, “Sorunları çözemediğimiz bir anda müdürümüz bana, ‘Beğenmiyorsan kapı orada, çek git’ dedi. O anda görüşmelerin tıkandığını hissettim.” dedi.
OKUL KADROSUNDA 20 TÜRK ÖĞRETMEN VAR
Özel İtalyan Lisesi İstanbul'da İtalyan Devleti yönetiminde, Milli Eğitimi Bakanlığı'na bağlı çalışıyor.
Kadrodaki 20 Türk öğretmen, aynı okuldaki İtalyan meslektaşlarının çok daha farklı ücretler ve şartlarda çalıştığına da dikkat çekiyor.