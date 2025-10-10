Kaç puanla memur olunur? ( 2025) KPSS 50,55,60,65, 70,75 ve 80 puanla nereye girilir, atanılır mı? (KPSS taban puanları açıklandı mı)

KPSS lisans sınavından elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen binlerce aday KPSS P1, P2, P3 ve diğer puan türleriyle girebilecekleri kurumları araştırmaya başladı. KPSS sonuç ekranında adaylar, doğru-yanlış cevap sayılarıyla birlikte puanlarını da görüntüleyebilecek. KPSS puanıyla bakanlıklar, belediyeler ve diğer birçok kurum alım yapıyor. Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumu sonuçlarıyla birlikte adaylar öğretmenlik alanı dışında 2 yıl boyunca tercih yapabilecek. Kamu kurumlarına atama yapılacak kadrolar A Grubu ve B Grubu şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Peki KPSS kaç puanla memur olunur? KPSS KPSS 50,55,60,65, 70,75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, son yapılan yerleştirmelere ilişkin bilgiler…

Kaç puanla memur olunur? ( 2025) KPSS 50,55,60,65, 70,75 ve 80 puanla nereye girilir, atanılır mı? (KPSS taban puanları açıklandı mı) - 1

KPSS lisans sınavı her yıl organize edilirken ortaöğretim (lise) ve ön lisans sınavları iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, kamu kurumlarındaki iş fırsatını değerlendirebilmek için KPSS oturumlarına katılıyor. KPSS sınav sonuçlarının bugün açıklanacak olması sebebiyle adaylar kaç puanla memuriyet hakkı elde edebileceklerine odaklandı. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla birlikte farklı illerde ve kurumlarda açılan kurumların ilanlarına müracaat edebilecek. Her yıl belirli sayıda memur alımı, eksik kadrolara göre şekilleniyor. Bazı alımlar toplu şekilde gerçekleştirilirken bazıları ise şehirlere göre açılıyor. Peki KPSS 51,52,53,54,55,56,57,58,59 ve 60 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS puanıyla alım yapan kurumlar…

EĞİTİM HABERLERİ

Kaç puanla memur olunur? ( 2025) KPSS 50,55,60,65, 70,75 ve 80 puanla nereye girilir, atanılır mı? (KPSS taban puanları açıklandı mı) - 2

KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?

KPSS lisans sınavı sonuçları ilan edildikten sonra adaylar ilgili puan türünden elde ettikleri sonuçlarla kamu kurumlarını tercih edebilecek.

KPSS lisans atama puanları açılan kadrolara, şehirlere göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla herhangi bir taban puan uygulaması bulunmuyor.

Son yapılan KPSS 2025/1 yerleştirmelerinde lisans puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2025/1 YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI

Kaç puanla memur olunur? ( 2025) KPSS 50,55,60,65, 70,75 ve 80 puanla nereye girilir, atanılır mı? (KPSS taban puanları açıklandı mı) - 3

KPSS A GRUBU VE B GRUBU KADRO NEDİR?

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar,başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Kaç puanla memur olunur? ( 2025) KPSS 50,55,60,65, 70,75 ve 80 puanla nereye girilir, atanılır mı? (KPSS taban puanları açıklandı mı) - 4

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER