Kaç puanla memur olunur? ( 2025) KPSS 50,55,60,65, 70,75 ve 80 puanla nereye girilir, atanılır mı? (KPSS taban puanları açıklandı mı)
KPSS lisans sınavından elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen binlerce aday KPSS P1, P2, P3 ve diğer puan türleriyle girebilecekleri kurumları araştırmaya başladı. KPSS sonuç ekranında adaylar, doğru-yanlış cevap sayılarıyla birlikte puanlarını da görüntüleyebilecek. KPSS puanıyla bakanlıklar, belediyeler ve diğer birçok kurum alım yapıyor. Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumu sonuçlarıyla birlikte adaylar öğretmenlik alanı dışında 2 yıl boyunca tercih yapabilecek. Kamu kurumlarına atama yapılacak kadrolar A Grubu ve B Grubu şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Peki KPSS kaç puanla memur olunur? KPSS KPSS 50,55,60,65, 70,75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, son yapılan yerleştirmelere ilişkin bilgiler…
KPSS lisans sınavı her yıl organize edilirken ortaöğretim (lise) ve ön lisans sınavları iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, kamu kurumlarındaki iş fırsatını değerlendirebilmek için KPSS oturumlarına katılıyor. KPSS sınav sonuçlarının bugün açıklanacak olması sebebiyle adaylar kaç puanla memuriyet hakkı elde edebileceklerine odaklandı. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla birlikte farklı illerde ve kurumlarda açılan kurumların ilanlarına müracaat edebilecek. Her yıl belirli sayıda memur alımı, eksik kadrolara göre şekilleniyor. Bazı alımlar toplu şekilde gerçekleştirilirken bazıları ise şehirlere göre açılıyor. Peki KPSS 51,52,53,54,55,56,57,58,59 ve 60 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS puanıyla alım yapan kurumlar…