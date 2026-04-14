Kamuya engelli personel alımı için gözler sınav tarihinde: 2026 EKPSS ne zaman yapılacak?
14.04.2026 08:57
NTV - Haber Merkezi
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) için hazırlıklar sürmeye devam ederken gözler ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav tarihine çevrildi. Kamuya engelli personel alımı için açılacak boş kontenjanlara, 2026 EKPSS sınav puanına göre alım yapılacak.
2026 EKPSS sınavı için geri sayım başladı. Kamuda açılacak engelli kadrosu için sınava girecek olan binlerce aday, sınav giriş yerlerinin ÖSYM üzerinden yayımlanması bekliyor. Peki, 2026 EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
2026 EKPSS SINAV TARİHİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında EKPSS tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 EKPSS sınavı 19 Nisan Pazar günü uygulanacak.
EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2026-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 9 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.