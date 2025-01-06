Kamuya engelli personel alımında son durum: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kamuya engelli personel alımında son durumu merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte tercih işlemleri başlayacak. Peki, kamuya engelli personel alımında son durum ne? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman?
2024 EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. Kamuda personel alımı için ayrılan engelli kontenjanlarına tercih yapmak isteyen adaylar, gözlerini EKPSS tercihlerinin başlayacağı tarihe çevirdi. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, kamuya engelli personel alımında son durum ne? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman?