Kamuya lise mezunu alımı: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamuya lise mezunu alımı için gözler 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercih kılavuzuna çevrildi. Kamuya lise mezunu alımı için boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS ortaöğretim tercihlerinin başlatılmasını bekliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamuya lise mezunu alımı: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

2024 KPSS ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan 2024 KPSS ortaöğretim tercih duyurusunun ardından, sınava katılım sağlayan binlerce lise mezunu tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Kamuya lise mezunu alımı: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun aralık ayında yayımlanması bekleniyor.

Kamuya lise mezunu alımı: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuya lise mezunu alımı: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.

Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER