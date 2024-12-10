Kamuya lise mezunu alımı: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?
Kamuya lise mezunu alımı için gözler 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercih kılavuzuna çevrildi. Kamuya lise mezunu alımı için boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS ortaöğretim tercihlerinin başlatılmasını bekliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 KPSS ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan 2024 KPSS ortaöğretim tercih duyurusunun ardından, sınava katılım sağlayan binlerce lise mezunu tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?