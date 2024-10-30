Kamuya önlisans mezunu alımı: 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamuya önlisans mezunu alımında son durum, 2024 KPSS önlisans tercihlerinin başlamasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. 2 yıllık üniversite mezunları, kamuda kendilerine ayrılan boş kontenjanlar için tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?