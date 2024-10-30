Kamuya önlisans mezunu alımı: 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercih işlemleri, kamuda kadroya girebilmek için bekleyen 2 yıllık üniversite mezunları tarafından sorgulanıyor. 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzuyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Kamuya önlisans mezunu alımında son durum, 2024 KPSS önlisans tercihlerinin başlamasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. 2 yıllık üniversite mezunları, kamuda kendilerine ayrılan boş kontenjanlar için tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?