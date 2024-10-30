Kamuya önlisans mezunu alımı: 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercih işlemleri, kamuda kadroya girebilmek için bekleyen 2 yıllık üniversite mezunları tarafından sorgulanıyor. 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzuyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Kamuya önlisans mezunu alımı: 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

Kamuya önlisans mezunu alımında son durum, 2024 KPSS önlisans tercihlerinin başlamasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. 2 yıllık üniversite mezunları, kamuda kendilerine ayrılan boş kontenjanlar için tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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Kamuya önlisans mezunu alımı: 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.

2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.

KPSS ön lisans tercih takviminin kasım ayı itibarıyla duyurulması bekleniyor.

Kamuya önlisans mezunu alımı: 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS ön lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Kamuya önlisans mezunu alımı: 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? - 4

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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