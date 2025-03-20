KAR TATİLİ: 21 Mart cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İl ve ilçe bazlı alınan kararlar açıklanacak
Türkiye genelinde birçok ilde hava koşulları sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken gözler haftanın son gününe çevrildi. Cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara veren il ve ilçeler, eğitimciler ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 33 il için sarı kodlu uyarı verilirken birçok ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Toplam 17 şehirde perşembe günü il ve ilçe bazlı tatil kararları alındı. Olumsuz hava koşullarının devamı durumunda tatil kararları sürecek. Peki 21 Mart okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi? İşte, okullara ilişkin yapılan son bilgilendirmeler…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için uyarı verilirken valilikler ise vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulunuyor. Okulların tatil olmasına o il veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından karar veriliyor. Perşembe günü Nevşehir, Yozgat, Konya, Isparta, Ordu, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Adana, Erzincan, Niğde, Karaman, Giresun, Samsun, Kahramanmaraş ve diğer birçok il için tatil kararı alındı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar tatili olan iller ve ilçeler merak ediliyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, 21 Mart cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum…