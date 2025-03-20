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KAR TATİLİ: 21 Mart cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İl ve ilçe bazlı alınan kararlar açıklanacak

Türkiye genelinde birçok ilde hava koşulları sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken gözler haftanın son gününe çevrildi. Cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara veren il ve ilçeler, eğitimciler ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 33 il için sarı kodlu uyarı verilirken birçok ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Toplam 17 şehirde perşembe günü il ve ilçe bazlı tatil kararları alındı. Olumsuz hava koşullarının devamı durumunda tatil kararları sürecek. Peki 21 Mart okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi? İşte, okullara ilişkin yapılan son bilgilendirmeler…

KAR TATİLİ: 21 Mart cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İl ve ilçe bazlı alınan kararlar açıklanacak - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için uyarı verilirken valilikler ise vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulunuyor. Okulların tatil olmasına o il veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından karar veriliyor. Perşembe günü Nevşehir, Yozgat, Konya, Isparta, Ordu, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Adana, Erzincan, Niğde, Karaman, Giresun, Samsun, Kahramanmaraş ve diğer birçok il için tatil kararı alındı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar tatili olan iller ve ilçeler merak ediliyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, 21 Mart cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum…

EĞİTİM HABERLERİ

KAR TATİLİ: 21 Mart cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İl ve ilçe bazlı alınan kararlar açıklanacak - 2

21 MART CUMA  OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il ve ilçe için kar yağışı uyarısında bulundu. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava bazı illerde ulaşımı etkilerken okullar Perşembe günü tatil edildi.

Okulların tatil olmasına ilişkin kararı Milli Eğitim Bakanlığı almıyor. İl veya ilçenin valiliği veya kaymakamlığı alınan kararı açıklıyor.

21 Mart cuma günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Valiliklerden veya kaymakamlıklardan açıklama geldikçe haberimiz güncellenecektir.

KAR TATİLİ: 21 Mart cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İl ve ilçe bazlı alınan kararlar açıklanacak - 3

İLÇE BAZLI KARAR ALINABİLİYOR

Bazı bölgelerde kar yağışı o ilin genelinde etkili olmazken ilçe bazlı hissediliyor. 20 Mart Perşembe günü tatil kararı alınan il ve ilçeler şu şekildeydi;

Gümüşhane (il geneli)

Bayburt (il geneli)

Kahramanmaraş: Nurhak ilçesi

Samsun: Ladik ilçesi

Karaman (il geneli)

Niğde (İl geneli)

KAR TATİLİ: 21 Mart cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İl ve ilçe bazlı alınan kararlar açıklanacak - 4

Erzincan (il geneli)

Adana: Tufanbeyli ilçesi, Saimbeyli (taşımalı eğitim)

Aksaray: Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçeleri

Kırşehir: (il geneli)

KAR TATİLİ: 21 Mart cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İl ve ilçe bazlı alınan kararlar açıklanacak - 5

Kayseri: Resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumlar

Sivas: (İl geneli)

Ordu: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçeleri

KAR TATİLİ: 21 Mart cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İl ve ilçe bazlı alınan kararlar açıklanacak - 6

Isparta: Şarkikaraağaç

Konya: Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi ve Halkapınar ilçeleri

Yozgat: (İl geneli)

Nevşehir Hacıbektaş ilçesi

KAR TATİLİ: 21 Mart cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İl ve ilçe bazlı alınan kararlar açıklanacak - 7
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