Kar tatili olan iller: Bugün (9 Ocak 2023) okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

Okullarda kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. Ülkemizde bazı bölgelerde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İşte kar tatili olan iller.
Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez üç ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, İpekyolu. Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.