Kar tatili olan iller: Bugün (9 Ocak 2023) okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.