Karne görüşleri 2025: Motive edici öğretmen karne görüşleri örnekleri

MOTİVE EDİCİ KARNE GÖRÜŞLERİ

Öğretmenlerin, öğrencilerin akademik ve davranışsal gelişimlerini değerlendirmek amacıyla karnelere yazdıkları görüşler, öğrencilerin motivasyonunu artırmada ve eksik yönlerini belirlemede önemli bir rol oynar. Bu görüşler, öğrencilerin başarılarını takdir etmenin yanı sıra, gelişim alanlarına dikkat çekerek onları desteklemeyi amaçlar .Bu görüşler, öğrencilerin başarılarını takdir etmenin yanı sıra, gelişim alanlarına dikkat çekerek onları desteklemeyi amaçlar.

"Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettin. Bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim."



"Planlı ve düzenli çalışman sayesinde başarılarını artırdın. Önümüzdeki dönemde de bu başarılarını sürdürmeni dilerim."



"Derslerine olan ilgin ve sevgin çok güzel. Bu ilgini ve sevgini daha da artırarak akademik başarılarını yükseltebileceğine inanıyorum."