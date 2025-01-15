Karne görüşleri 2025: Motive edici öğretmen karne görüşleri örnekleri
2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak, ardından 15 günlük tatil süreci başlayacak. Karnede sadece ders notları değil, öğretmen görüşlerine de yer verilecek. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken, öğretmenler de karne görüşü notlarını hazırlamaya başladı. İşte 1. dönem ilkokul, ortaokul, lisede okuyan öğrenciler için motive edici karne görüşleri örnekleri...
2024-2025 eğitim öğretim dönemi 1. dönem karnelerinin dağıtılmasına az bir süre kala "karne görüşleri" hazırlıkları da başladı. Öğretmenler bir yandan son not girişlerini yaparken bir yandan da öğrenci ile ilgili kısa görüşlerini belirtiyor. Karne görüşleri örneklerinden bazılarını bir araya getirdik.