Karne görüşleri 2025: Motive edici öğretmen karne görüşleri örnekleri

2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak, ardından 15 günlük tatil süreci başlayacak. Karnede sadece ders notları değil, öğretmen görüşlerine de yer verilecek. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken, öğretmenler de karne görüşü notlarını hazırlamaya başladı. İşte 1. dönem ilkokul, ortaokul, lisede okuyan öğrenciler için motive edici karne görüşleri örnekleri...

Karne görüşleri 2025: Motive edici öğretmen karne görüşleri örnekleri - 1

2024-2025 eğitim öğretim dönemi 1. dönem karnelerinin dağıtılmasına az bir süre kala "karne görüşleri" hazırlıkları da başladı. Öğretmenler bir yandan son not girişlerini yaparken bir yandan da öğrenci ile ilgili kısa görüşlerini belirtiyor. Karne görüşleri örneklerinden bazılarını bir araya getirdik. 

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Karne görüşleri 2025: Motive edici öğretmen karne görüşleri örnekleri - 2

MOTİVE EDİCİ KARNE GÖRÜŞLERİ

Öğretmenlerin, öğrencilerin akademik ve davranışsal gelişimlerini değerlendirmek amacıyla karnelere yazdıkları görüşler, öğrencilerin motivasyonunu artırmada ve eksik yönlerini belirlemede önemli bir rol oynar. Bu görüşler, öğrencilerin başarılarını takdir etmenin yanı sıra, gelişim alanlarına dikkat çekerek onları desteklemeyi amaçlar .Bu görüşler, öğrencilerin başarılarını takdir etmenin yanı sıra, gelişim alanlarına dikkat çekerek onları desteklemeyi amaçlar.

"Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettin. Bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim."

"Planlı ve düzenli çalışman sayesinde başarılarını artırdın. Önümüzdeki dönemde de bu başarılarını sürdürmeni dilerim."

"Derslerine olan ilgin ve sevgin çok güzel. Bu ilgini ve sevgini daha da artırarak akademik başarılarını yükseltebileceğine inanıyorum."

Karne görüşleri 2025: Motive edici öğretmen karne görüşleri örnekleri - 3

"Derslerine olan ilgini artırmalısın. Düzenli takip ve planlı çalışmayla başarılarını artırabilirsin."

"Dikkatini derslere daha fazla vermelisin. Önümüzdeki dönemde bu konuda kendini geliştirmeni dilerim."

"Derslerine daha fazla zaman ayırarak, düzenli tekrar ve bol soru çözümüyle başarılarını artırabilirsin."

Karne görüşleri 2025: Motive edici öğretmen karne görüşleri örnekleri - 4

"Bu dönem derslerindeki gayretin ve başarıların gerçekten takdire değer. Aynı azimle devam etmeni diliyorum."

"Çalışmaların ve derslerdeki aktif katılımın ile örnek bir öğrenci oldun. Tebrikler!"

"Her zaman planlı ve düzenli çalışarak başarılarını sürdürdün. Bu istikrarını gelecekte de koruyacağına inanıyorum."

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