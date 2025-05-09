Karne günü ne zaman? 2025 MEB okulların kapanışı ve karne günü tarihi

Karne günü tarihi, okulların kapanmasına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine 1 aylık bir zaman kala, karnelerin verileceği tarih öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında karnelerin verileceği tarih belli oldu. Peki, 2025 karne günü ne zaman?

Karne günü ne zaman? 2025 MEB okulların kapanışı ve karne günü tarihi - 1

2025 karne günü tarihi, tatile çıkmaya hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Okulların kapanmasına artık sayılı gün kala karnelerin alınacağı gün öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

EĞİTİM HABERLERİ

Karne günü ne zaman? 2025 MEB okulların kapanışı ve karne günü tarihi - 2

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile son bulacak. Öğrenciler ve öğretmenler üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek.

Karne günü ne zaman? 2025 MEB okulların kapanışı ve karne günü tarihi - 3

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun bir tatil arası ardından okullar 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak.

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