Karne günü ne zaman? 2025 MEB okulların kapanışı ve karne günü tarihi
Karne günü tarihi, okulların kapanmasına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine 1 aylık bir zaman kala, karnelerin verileceği tarih öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında karnelerin verileceği tarih belli oldu. Peki, 2025 karne günü ne zaman?
2025 karne günü tarihi, tatile çıkmaya hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Okulların kapanmasına artık sayılı gün kala karnelerin alınacağı gün öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar.