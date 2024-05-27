Karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? (2024 okulların kapanış tarihi)
Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala, karnelerin ne zaman verileceği milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken gözler karne günü tarihine çevrildi. Peki, karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
Karne günü tarihi, okulların kapanmasını bekleyen ve bir an önce yaz tatilinin keyfini sürmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimiyle birlikte, okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?