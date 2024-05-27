Karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? (2024 okulların kapanış tarihi)

Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala, karnelerin ne zaman verileceği milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken gözler karne günü tarihine çevrildi. Peki, karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

Karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? (2024 okulların kapanış tarihi) - 1

Karne günü tarihi, okulların kapanmasını bekleyen ve bir an önce yaz tatilinin keyfini sürmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimiyle birlikte, okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

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Karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? (2024 okulların kapanış tarihi) - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? (2024 okulların kapanış tarihi) - 3

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

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