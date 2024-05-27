Karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? (2024 okulların kapanış tarihi)

Karne günü tarihi, okulların kapanmasını bekleyen ve bir an önce yaz tatilinin keyfini sürmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimiyle birlikte, okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, karne günü ne zaman? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?