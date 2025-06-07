Karne günü ne zaman? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2024-2025 eğitim döneminin bitiş tarihi netleşti. Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? sorularının yanıtını merak ediyor. Karne gününün gelmesiyle birlikte bu yaz son kez okullara gidecek olan öğrenciler, karne notlarını öğrendikten sonra 3 aylık yaz tatiline çıkacak. Peki, karne günü ne zaman? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi.
Karnelerin ne zaman alınacağı, yaz tatiline çıkmaya hazırlanan milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 aylık yaz tatili yapacak olan öğrenciler bol bol dinlenip, deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracak ve yeni eğitim dönemi öncesinde dinlenmiş olacak. Peki, karne günü ne zaman? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?