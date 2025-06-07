Karne günü ne zaman? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi

Karnelerin ne zaman alınacağı, yaz tatiline çıkmaya hazırlanan milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 aylık yaz tatili yapacak olan öğrenciler bol bol dinlenip, deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracak ve yeni eğitim dönemi öncesinde dinlenmiş olacak. Peki, karne günü ne zaman? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?