Karne günü tarihi 2025: Karneler zaman alınacak, okullar ne zaman kapanıyor?
Karne günü tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci karnelerin alınacağı günü merak etmeye başladı. Okulların kapanmasına 13 gün kala notları netleşen öğrenciler şimdiden taktir teşekkür hesaplamaları yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte karne günü tarihi belli oldu. Peki, 2025 karneler zaman alınacak, okullar ne zaman kapanıyor?
2025 yılında karneler ne zaman alınacağı, yaz tatiline çıkmak için hazırlıklarına başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sena başında yayımlanan takvime göre karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman, hangi gün alınacak? İşte 2025 karne günü tarihi.