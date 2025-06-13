Karne günü tarihi 2025: Karneler zaman alınacak, okullar ne zaman kapanıyor?

Karne günü tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci karnelerin alınacağı günü merak etmeye başladı. Okulların kapanmasına 13 gün kala notları netleşen öğrenciler şimdiden taktir teşekkür hesaplamaları yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte karne günü tarihi belli oldu. Peki, 2025 karneler zaman alınacak, okullar ne zaman kapanıyor?

Karne günü tarihi 2025: Karneler zaman alınacak, okullar ne zaman kapanıyor? - 1

2025 yılında karneler ne zaman alınacağı, yaz tatiline çıkmak için hazırlıklarına başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sena başında yayımlanan takvime göre karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman, hangi gün alınacak? İşte 2025 karne günü tarihi.

EĞİTİM HABERLERİ

Karne günü tarihi 2025: Karneler zaman alınacak, okullar ne zaman kapanıyor? - 2

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Karnelerin 20 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.

Her okulun karne dağıtım saati birkaç saat farklılık gösterebiliyor.

Karne günü tarihi 2025: Karneler zaman alınacak, okullar ne zaman kapanıyor? - 3

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

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