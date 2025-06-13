Karne günü tarihi 2025: Karneler zaman alınacak, okullar ne zaman kapanıyor?

2025 yılında karneler ne zaman alınacağı, yaz tatiline çıkmak için hazırlıklarına başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sena başında yayımlanan takvime göre karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman, hangi gün alınacak? İşte 2025 karne günü tarihi.