Karne günü tarihi: Karneler 2. dönem sonu ne zaman, saat kaçta verilecek?

Okullarda yaz tatili öncesinde karne zilinin çalması için geri sayım başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 20 Haziran'dan itibaren ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Peki, okullarda 2. dönem karneleri ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?

Karne günü tarihi: Karneler 2. dönem sonu ne zaman, saat kaçta verilecek? - 1

Karne günü tarihi için geri sayım sürüyor. Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi haziran ayında sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yaz tatilini yapmak üzere 20 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. İşte, karneler 2. dönem sonu ne zaman, saat kaçta verilecek?

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Karne günü tarihi: Karneler 2. dönem sonu ne zaman, saat kaçta verilecek? - 2

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karnelerin 20 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.

Her okulun karne dağıtım saati birkaç saat farklılık gösterebiliyor.

Karne günü tarihi: Karneler 2. dönem sonu ne zaman, saat kaçta verilecek? - 3

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

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