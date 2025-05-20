Karne günü tarihi: Karneler 2. dönem sonu ne zaman, saat kaçta verilecek?

Karne günü tarihi için geri sayım sürüyor. Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi haziran ayında sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yaz tatilini yapmak üzere 20 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. İşte, karneler 2. dönem sonu ne zaman, saat kaçta verilecek?