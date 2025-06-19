Karne veriliş saati 2025: Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Karne günü sivil kıyafetle gidilir mi?
İlkokul, ortaokul ve liselerde milyonlarca öğrenci için 2024-2025 eğitim öğretim yılının son ders zili yarın çalacak. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken veliler ise öğrencilerin bu anlamlı gününde onları yalnız bırakmayacak. 9 Eylül’de başlayan öğretim yılı 20 Haziran cuma günü karne dağıtımıyla son bulacak. Karnelerin yanı sıra öğrenciler, Takdir Belgesi, Teşekkür Belgesi, Onur Belgesi gibi başarı belgelerini de alacak. Karne dağıtımının ardından yoğun ve yorucu geçen dönemin sonrasında yaz tatili başlayacak. Peki Karneler saat kaçta verilecek? Karne günü sivil kıyafetle okula gidilir mi? İşte, öğrencilerin merak ettiği soruların detayları…
Okullarda karne günü heyecanı yaşanmaya başlandı. Bütün bir dönem verdikleri emeklerin karşılığını almaya hazırlanan öğrenciler karne veriliş saatine odaklandı. Bazı okullarda sabah ve öğleden sonra kapsayacak şekilde ikili eğitim verilirken bazı okullarda tam gün eğitim sürüyor. Karne dağıtımları ise eğitim saatlerine göre farklılık gösterebiliyor. Okullarda karne dağıtımının ardından yapılan törenin ardından eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğrenciler ise karne günü okula sivil kıyafetle gidilip gilmeyeceğini araştırıyor. Peki Karne dağıtımı saat kaçta? Karne günü sivil gidilir mi? İşte, karne saatleri…