Karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? (2025 okullarda 1. dönem kapanış tarihi)

Okullarda 1. dönemin bitmesine kısa bir zaman kala, karnelerin ne zaman verileceği milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sonuna yaklaşılırken gözler karne günü tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimi sonrasında karnelerin alınacağı, sömestr tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor?

Karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? (2025 okullarda 1. dönem kapanış tarihi) - 1

Karne günü tarihi, okullarda ilk dönemin bitmesini bekleyen ve bir an önce yarıyıl tatilinin keyfini sürmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimiyle birlikte, okullarda ilk dönemin sona ereceği tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ

Karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? (2025 okullarda 1. dönem kapanış tarihi) - 2

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

Karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? (2025 okullarda 1. dönem kapanış tarihi) - 3

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

Karnelerin 17 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

Karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? (2025 okullarda 1. dönem kapanış tarihi) - 4

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? (2025 okullarda 1. dönem kapanış tarihi) - 5

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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