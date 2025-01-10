Karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? (2025 okullarda 1. dönem kapanış tarihi)

Karne günü tarihi, okullarda ilk dönemin bitmesini bekleyen ve bir an önce yarıyıl tatilinin keyfini sürmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimiyle birlikte, okullarda ilk dönemin sona ereceği tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor?