Karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? (2025 okullarda 1. dönem kapanış tarihi)
Okullarda 1. dönemin bitmesine kısa bir zaman kala, karnelerin ne zaman verileceği milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sonuna yaklaşılırken gözler karne günü tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimi sonrasında karnelerin alınacağı, sömestr tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor?
Karne günü tarihi, okullarda ilk dönemin bitmesini bekleyen ve bir an önce yarıyıl tatilinin keyfini sürmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimiyle birlikte, okullarda ilk dönemin sona ereceği tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman alınacak? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor?