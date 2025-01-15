Karnelerin alınacağı tarih, on binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan 15 günlüğüne uzaklaşmak ve tatilin keyfini çıkarmak isteyen öğrenciler, gözlerini yarıyıl tatiline dikti. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?