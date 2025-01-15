Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda 1. dönemin bitmesine sayılı gün kala karnelerin ne zaman, saat kaçta alınacağı öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimi sonrasında, okullarda 1. dönemin biteceği ve karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Karnelerin alınacağı tarih, on binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan 15 günlüğüne uzaklaşmak ve tatilin keyfini çıkarmak isteyen öğrenciler, gözlerini yarıyıl tatiline dikti. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?