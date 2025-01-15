Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda 1. dönemin bitmesine sayılı gün kala karnelerin ne zaman, saat kaçta alınacağı öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimi sonrasında, okullarda 1. dönemin biteceği ve karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak? - 1

Karnelerin alınacağı tarih, on binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan 15 günlüğüne uzaklaşmak ve tatilin keyfini çıkarmak isteyen öğrenciler, gözlerini yarıyıl tatiline dikti. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak? - 2

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak? - 3

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

Karnelerin 17 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak? - 4

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak? - 5

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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