Karne günü tarihi: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

Okullarda yarıyıl tatili için karne ziline geri sayım başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak'tan itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Peki, okullarda 1. dönem karneleri saat kaçta dağıtılacak?

Karne günü tarihi: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? - 1

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere 17 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. İşte, karne dağıtımı hakkında bilgiler...

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Karne günü tarihi: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? - 2

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karnelerin 17 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.

Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

Karne günü tarihi: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? - 3

1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KARNE VERİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.


Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

Karne günü tarihi: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? - 4

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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