Karne günü tarihi: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
Okullarda yarıyıl tatili için karne ziline geri sayım başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak'tan itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Peki, okullarda 1. dönem karneleri saat kaçta dağıtılacak?
Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere 17 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. İşte, karne dağıtımı hakkında bilgiler...