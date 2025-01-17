Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem sona eriyor (2024-2025 MEB karne günü takvimi)
Karnelerin ne zaman, saat kaçta verileceği, karne gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin ilk yarısı bugün sona erecek. Okullarda 1. dönemin sona erecek olması nedeniyle karnelerin saat kaçta alınacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
Okullarda 1. dönemin bugün sona erecek olması nedeniyle karnelerin saat kaçta dağıtılmaya başlanacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci takdir mi yoksa teşekkür mü alıp almadığını merak ederken, bir yandan da tatil heyecanı yaşıyor. Peki, karneler bugün saat kaçta verilecek?