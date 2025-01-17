Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem sona eriyor (2024-2025 MEB karne günü takvimi)

Karnelerin ne zaman, saat kaçta verileceği, karne gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin ilk yarısı bugün sona erecek. Okullarda 1. dönemin sona erecek olması nedeniyle karnelerin saat kaçta alınacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem sona eriyor (2024-2025 MEB karne günü takvimi) - 1

Okullarda 1. dönemin bugün sona erecek olması nedeniyle karnelerin saat kaçta dağıtılmaya başlanacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci takdir mi yoksa teşekkür mü alıp almadığını merak ederken, bir yandan da tatil heyecanı yaşıyor. Peki, karneler bugün saat kaçta verilecek?

EĞİTİM HABERLERİ

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem sona eriyor (2024-2025 MEB karne günü takvimi) - 2

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler, 17 Ocak 2025 Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilecek.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.

Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem sona eriyor (2024-2025 MEB karne günü takvimi) - 3

1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KARNE VERİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem sona eriyor (2024-2025 MEB karne günü takvimi) - 4

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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