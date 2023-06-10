Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi

YAZ OKULLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 4'üncü sınıftan 12'inci sınıf düzeyine kadar öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül arasında sürecek yaz okulları açılacağını bildirdi.