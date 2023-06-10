Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi
2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala karnelerin verileceği tarih merak konusu oldu. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte binlerce öğrenci için yaz tatili süreci başlayacak. Peki, karneler ne zaman verilecek? İşte MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi...
Okulların kapanış tarihi yaklaşıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girecek.