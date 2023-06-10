Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala karnelerin verileceği tarih merak konusu oldu. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte binlerce öğrenci için yaz tatili süreci başlayacak. Peki, karneler ne zaman verilecek? İşte MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi...

Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi - 1

Okulların kapanış tarihi yaklaşıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi - 2

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimiyle okulların kapanış tarihi duyurulmuştu. 2022-2023 yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi - 3

YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi - 4

YAZ OKULLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 4'üncü sınıftan 12'inci sınıf düzeyine kadar öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül arasında sürecek yaz okulları açılacağını bildirdi.

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